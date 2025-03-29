Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Ебаните так ,чтобы небо с овчинку показалось !ВС Украины усилив...
  • Eduard
    Сидите и не рыпайтесь.Гренландия не Дания.Аляска и Гренландия будут Штаты США!Протест в Копенга...
  • Eduard
    У нас Свобода!Еврокомиссар вмеш...

За считанные минуты ледник Колка прошёл 16 километров: стали известны новые подробности гибели Бодрова-младшего

За считанные минуты ледник Колка прошёл 16 километров: стали известны новые подробности гибели Бодрова-младшего

Исследователи до сих пор не могут с уверенностью сказать, что в сентябре 2002 года заставило ледник Колка промчаться полтора десятка километров и погубить съёмочную группу Сергея Бодрова – младшего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Вопрос, конечно, интересный: Почему это вдруг ледник сорвался и пронесся по ущелью? Гипотезу могу предложить. Так сказать, для размышлений. Итак, съемочная группа приступила к съемкам какого- то фильма о войне. Естественно, началась беготня по леднику, стрельба, взрывы... Горы этого не любят! И в какой- то момент один из таких взрывов и запустил лавину!
Ответить
10 час.
наверх