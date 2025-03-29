За считанные минуты ледник Колка прошёл 16 километров: стали известны новые подробности гибели Бодрова-младшего

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Sergey Ivanov

Вопрос, конечно, интересный: Почему это вдруг ледник сорвался и пронесся по ущелью? Гипотезу могу предложить. Так сказать, для размышлений. Итак, съемочная группа приступила к съемкам какого- то фильма о войне. Естественно, началась беготня по леднику, стрельба, взрывы... Горы этого не любят! И в какой- то момент один из таких взрывов и запустил лавину!