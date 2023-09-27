Фильм “1993” Велединского: критический обзор о “Черном октябре” с низкого ракурса

Снимать фильмы про события, о которых в обществе нет устоявшегося консенсуса, очень сложно. В советское время, например, тему Гражданской войны поднимали осторожно, а лучшими фильмами, пережившими время, оказались те, которые показывали обе стороны того противостояния хотя бы относительно равными.
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