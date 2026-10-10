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Российский пловец Корнев установил мировой рекорд на Кубке мира

На этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде российский спортсмен Егор Корнев установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем.

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