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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Уильямса сфотографировали с женщинами на яхте во время отпуска после ЧМ. Вингер Испании после этого расстался со своей девушкой после двух лет отношений

Вингер « Атлетика » и сборной испании Нико Уильямс расстался с девушкой после обнародования его фотографий с другими женщинами, сделанных во время отпуска.

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