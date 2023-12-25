Военный эксперт США Шмидт назвал вероятной заморозку конфликта на Украине

Преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований американской армии Мэттью Шмидт заявил, что наиболее вероятным сценарием окончания конфликта на Украине является заморозка боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии