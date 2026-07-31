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Bybit добавила токенизированные акции Nvidia, Apple и Tesla в качестве залога по кредитам

Bybit добавила токенизированные акции Nvidia, Apple и Tesla в качестве залога по кредитам

Дубайская криптобиржа Bybit добавила возможность использования шести токенизированных акций в качестве залога для маржинальной торговли и кредитных продуктов, расширяя финансовые возможности акций на основе блокчейна.

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