Bybit добавила токенизированные акции Nvidia, Apple и Tesla в качестве залога по кредитам

Дубайская криптобиржа Bybit добавила возможность использования шести токенизированных акций в качестве залога для маржинальной торговли и кредитных продуктов, расширяя финансовые возможности акций на основе блокчейна.
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