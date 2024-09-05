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Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО

Алаудинов заявил, что Россия уже победила в СВО

Россия уже победила в спецоперации на Украине. Об этом заявил в своем Telegram-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

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