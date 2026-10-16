Вечером 15 октября на улице Фрунзе в Таганроге 32-летний водитель Mercedes-Benz сбил 13-летнего мальчика, который переезжал дорогу на самокате возле нерегулируемого пешеходного перехода у дома № 38; пострадавшему оказали медицинскую помощь.
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