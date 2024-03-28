Свердловская область проигрывает Челябинской в полуфинале конкурса по комфортной городской среде

Свердловская область проигрывает Челябинской в полуфинале конкурса «Города меняются для нас». Средний Урал набрал порядка 80 тысяч голосов в поддержку своего ролика, который рассказывает об изменениях в муниципалитетах, которые произошли благодаря федеральному проекту «Комфортная городская среда».