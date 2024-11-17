В МИД РФ напомнили Западу слова Путина о разрешении Украине бить вглубь РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения западных СМИ о том, что США, Франция и Великобритания дали добро Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS и SCALP/Storm Shadow для ударов вглубь России.
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