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В МИД РФ напомнили Западу слова Путина о разрешении Украине бить вглубь РФ

В МИД РФ напомнили Западу слова Путина о разрешении Украине бить вглубь РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения западных СМИ о том, что США, Франция и Великобритания дали добро Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS и SCALP/Storm Shadow для ударов вглубь России.

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