Бастрыкина заинтересовала ситуация с хоккейным тренером в Новосибирске: унижал детей и требовал деньги

НОВОСИБИРСК, 30 января, ФедералПресс. Глава СК Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям доложить ему по уголовному делу в связи с обращением о противоправных действиях тренера спортивной школы в столице Сибири.
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