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Украинцы засняли момент удара российского Ми-24 по украинской колонне ПВО

Украинцы засняли момент удара российского Ми-24 по украинской колонне ПВО

Подавление противовоздушной обороны противника является первоочередной задачей в ходе конфликта. Без этого будет невозможным или как минимум затруднительным действие армейской авиации, которая осуществляет непосредственную поддержку войск на земле.

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