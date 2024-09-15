В Кадомском районе произошла смертельная авария

15 сентября, примерно в 08:00, на 4-ом километре автодороги «Кадом-Котелино-Нижне-Никольск», 68-летний житель Кадома за рулём «Renault Logan», не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
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