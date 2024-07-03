Специальный репортаж: "Хорошие братья идут рука об руку" -- Си Цзиньпин и Таджикистан

Пекин/Душанбе, 3 июля /Синьхуа/ -- "Я полон радости и ожиданий посетить дом хорошего соседа и хорошего брата этой прохладной осенью", -- сказал председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье, опубликованной в таджикских СМИ в преддверии своего первого государственного визита в страну в 2014 году.