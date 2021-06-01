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В РФ предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам и ввести «отцовский капитал»

В РФ предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам и ввести «отцовский капитал»

Общественники предложили ввести в России новые меры поддержки многодетных семей.Комиссия Общественной палаты направила вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, в котором содержатся предложения по дополнительным мерам поддержки многодетных семей.

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