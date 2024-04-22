В Узбекистане открывают центры по языковой подготовке потенциальных мигрантов. Русский оказался не востребованным

В соответствии с указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О дополнительных мерах по совершенствованию процессов трудовой миграции и поддержке лиц, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом» в структуре Агентства внешней трудовой миграции создается Центр обучения молодёжи иностранным языкам и подготовки к работе в зарубежных странах.
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