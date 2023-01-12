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Блинкен заявил, что США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы

Блинкен заявил, что США и Япония рассматривают Китай в качестве наибольшей стратегической угрозы

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил в среду, 11 января, что Вашингтон и Токио рассматривают Пекин в качестве наибольшей стратегической угрозы.

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