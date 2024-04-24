Почему энтеробактерии, мутирующие на МКС, вызывают тревогу

В конце марта ученые из Индии и США опубликовали очередную статью, посвященную микроорганизмам Enterobacter bugandensis, существование которых на Международной космической станции было обнаружено несколько лет назад.
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