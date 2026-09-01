Об одной из причин сталинского бардака

У меня был шапочный знакомый, который торговал мобильниками в самом начале нулевых, а потом открыл свой салон.
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