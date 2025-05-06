От укусов клещей на Урале пострадали 4700 человек

В Свердловской области зарегистрировано уже 4700 пострадавших от присасывания клещей. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 7 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 22 человека, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
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