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Закон, порядок, государство

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В Подмосковье открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО

В отделе полиции «Протвинский» УМВД России «Серпуховское» состоялось открытие мемориальной доски Тимофею Цуркану, погибшему при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

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Комментарии
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А Кудасов
Где то Доски памятные участникам СВО, а где то избивают или просто убивают их.
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19 час.
Владимир Алтайцев
Надо помнить  о наших героях.
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9 час.

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