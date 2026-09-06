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Газета.ру

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Экс-футболист Масалитин: "Зенит" еще может исправить ситуацию в РПЛ

Экс-футболист Масалитин: "Зенит" еще может исправить ситуацию в РПЛ

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» после поражения «Зенита» от московского ЦСКА заявил, что петербургский клуб еще может исправить ситуацию в Российской премьер-лиге.

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