Неубиваемый седан Chevrolet, который стоит как Lada Vesta: в России продают Chevrolet Nexia со 106-сильным мотором и 6-ступенчатым «автоматом» за 1,55 млн рублей

Ресурс «Автоновости дня» в ходе мониторинга российских маркетплейсов выяснил, что в России подорожал седан Chevrolet Nexia: если в середине прошлого года такой автомобиль стоил 1,2 млн рублей, то сейчас цена машины поднялась до 1,55 млн рублей – столько за машину просит дилер в Екатеринбурге.
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