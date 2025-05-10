Как замедлить развитие деменции: советы врача-невролога Владимира Мартынова

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о возможности отсрочить развитие деменции. Регулярная физическая активность, умственная нагрузка, контроль здоровья и полноценное питание помогают значительно снизить риски этого заболевания.
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