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Как замедлить развитие деменции: советы врача-невролога Владимира Мартынова

Как замедлить развитие деменции: советы врача-невролога Владимира Мартынова

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал о возможности отсрочить развитие деменции. Регулярная физическая активность, умственная нагрузка, контроль здоровья и полноценное питание помогают значительно снизить риски этого заболевания.

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