Экипаж и пассажир живы: сотрудники артели на вездеходах нашли пропавший на Чукотке самолет Ан-2

О результатах поиска сообщил в своем Telegram-канале губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов.Губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов сообщил в своем Telegram-канале, что пропавший на Чукотке Ан-2 найден, экипаж и пассажир живы.
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