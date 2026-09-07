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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек об эмоциях после вылета с US Open: «В теннисе ты привык проигрывать гораздо чаще, чем выигрывать»

Ига Швентек рассказала, как себя чувствует после вылета с US Open.  Сегодня она уступила Циньвэнь Чжэн 5:7, 3:6, ведя 5:0 в первом сете.

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