Швентек об эмоциях после вылета с US Open: «В теннисе ты привык проигрывать гораздо чаще, чем выигрывать»

Ига Швентек рассказала, как себя чувствует после вылета с US Open. Сегодня она уступила Циньвэнь Чжэн 5:7, 3:6, ведя 5:0 в первом сете.
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