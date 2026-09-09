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Лантратова: пенсионеры могут получить лекарства со скидной и бесплатный проезд

Лантратова: пенсионеры могут получить лекарства со скидной и бесплатный проезд

Российские пенсионеры могут получить бесплатный проезд, лекарства со скидкой и санаторно-курортное лечение.

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