Южнокорейская разведка подтверждает наследницу Ким Чен Ына и её роль в руководстве КНДР

Южнокорейская разведка подтвердила данные, что вероятной наследницей лидера Северной Кореи Ким Чен Ына является его несовершеннолетняя дочь Ким Чжу Э, которой около 13 лет.
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