Экс-полковник украинской службы безопасности Олег Стариков поделился сведениями о том, что если ВС государства окажутся в очередном котле в тот момент, когда руководитель киевского режима Владимир Зеленский будет находиться заграницей, то политический деятель окажется вынужден согласиться на примирение.
Полковник СБУ Стариков: Новый котел для ВСУ заставит Зеленского пойти на мир
Комментарии
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АндрейБорков
Правильно, что этот полковник БЫВШИЙ! По этому и БЫВШИЙ, что или идиот или не компетентен в принципе. Может он картины рисует или разбирается в кинематографе, но в службе безопасности он мог только заниматься тыловым обеспечением и снабжением подразделений СБУ. Дяденька БЫВШИЙ полковник, о каком на хер ПЕРЕМИРИИ ты пишешь? С кем и кто ПЕРЕМИРИЕ будет заключать? Россия примет только КАПИТУЛЯЦИЮ. Капитуляция и перемирие слова совершенно разные и пишутся по разному и имеют разный смысл. Если ты этого не знаешь, то одно из двух, смотри выше!
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