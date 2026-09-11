В Орле задержали смолян за попытку кражи алкоголя

Двое мужчин из Смоленской области спрятали бутылки спиртного в карманы курток и пытались вынести алкоголь из торгового комплекса в Орле, минуя кассу.
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