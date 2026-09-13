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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» забила 4+ гола в 5 из 6 матчей сезона

« Барселона » забила не менее четырех голов в 80% матчей сезона. Сегодня команда Ханси Флика обыграла « Леванте » в 5-м туре Ла Лиги со счетом 4:2.

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