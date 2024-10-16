Раскрыт секрет точности при строительстве египетских пирамид. Исследование археолога Глена Дэша показывает, что строители Великой пирамиды Хуфу использовали день осеннего равноденствия для достижения идеального расположения памятника.
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