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Раскрыт секрет точности при строительстве египетских пирамид

Раскрыт секрет точности при строительстве египетских пирамид

Раскрыт секрет точности при строительстве египетских пирамид. Исследование археолога Глена Дэша показывает, что строители Великой пирамиды Хуфу использовали день осеннего равноденствия для достижения идеального расположения памятника.

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