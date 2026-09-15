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Минэнерго перераспределяет квоты на модернизацию ТЭС в пользу Сибири и ДФО. Как это коснётся Забайкалья?

Минэнерго перераспределяет квоты на модернизацию ТЭС в пользу Сибири и ДФО. Как это коснётся Забайкалья?

По данным «Коммерсанта», Министерство энергетики России готовит корректировку правил двух оставшихся отборов программы модернизации старой тепловой генерации — на 2030 и 2031 годы.

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