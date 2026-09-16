RTVE: Марокко примет всех мигрантов, покинувших Сеуту в июле

В конце июля Марокко обязалось принять обратно всех мигрантов, незаконно проникших в Сеуту. В результате кризиса в течение нескольких дней туда проникло до 80 тыс.
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