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Царьград

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RTVE: Марокко примет всех мигрантов, покинувших Сеуту в июле

RTVE: Марокко примет всех мигрантов, покинувших Сеуту в июле

В конце июля Марокко обязалось принять обратно всех мигрантов, незаконно проникших в Сеуту. В результате кризиса в течение нескольких дней туда проникло до 80 тыс.

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