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Региональная Юридическая Служба

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Только бы не работать: жительница Калуги восемь лет притворялась инвалидом ради пособий

Только бы не работать: жительница Калуги восемь лет притворялась инвалидом ради пособий

Фото: kaluga.bezformata.com Прокуратура города Калуги поддержала обвинение в отношении 56-летней местной жительницы, которая признана виновной в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч.

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