«Нет другого такого папы»: поздравления в стихах на День отца

В России в третье воскресенье октября отмечают День отца. «ФедералПресс» по случаю праздника составил подборку трогательных, веселых и серьезных стихов от советских и российских поэтов, которые можно зачитать любимому папе в день праздника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии