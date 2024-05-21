Почти полтысячи мотоциклистов задержали на Южном Урале

Каждый третий задержанный южноуралец на мотоцикле не имел водительских прав. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в регионе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист».