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Почти полтысячи мотоциклистов задержали на Южном Урале

Почти полтысячи мотоциклистов задержали на Южном Урале

Каждый третий задержанный южноуралец на мотоцикле не имел водительских прав. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в регионе завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоциклист».

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