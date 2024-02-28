В Тульской области пройдет государственная инвентаризация лесов

В Тульской области пройдет второй цикл государственной инвентаризации лесов (ГИЛ), в ходе которого специалисты Рослесинфорга определят количественные и качественные характеристики лесов региона на площади 275,3 тысячи гектаров.
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