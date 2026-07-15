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Эксперты предупреждают о рисках для IT-специалистов из России в странах ЕС

Работающие в сфере информационных технологий россияне должны проявлять повышенную осторожность при пребывании в странах Европейского союза из-за угрозы неожиданного задержания и возможной выдачи США, сообщает португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

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