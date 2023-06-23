Военное обозрение

3 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    На голову Пригожина- пузырь и затянуть туго! Сволочь, новый Власов! Убрать, взорвать эльцин центр, убрать власовцев и...Очевидцы в Ростов...
  • Евгений Акимов
    Володин: "На словах я Лев Толстой, а, на деле х$й простой". Ты (Володин) обязан собрать ГД РФ и решать конкретные зад...Володин: Госдума ...
  • ШКИПЕР
    Куратору ЧВК Евгению Пригожину Заблокировать все его счета и пузырь лопнет !Очевидцы в Ростов...

Литовский дивертисмент белорусской гражданки Тихановской

Литовский дивертисмент белорусской гражданки Тихановской

Дивертисмент – серия развлекательных номеров в дополнение к основному спектаклю, концерту. Словарь иностранных слов Все они вышли из Речи? Понятно, что у многих современных политиков предки были из Речи Посполитой, куда входили и Литва, и нынешняя Беларусь, хотя и не вся.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх