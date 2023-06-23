Литовский дивертисмент белорусской гражданки Тихановской

Дивертисмент – серия развлекательных номеров в дополнение к основному спектаклю, концерту. Словарь иностранных слов Все они вышли из Речи? Понятно, что у многих современных политиков предки были из Речи Посполитой, куда входили и Литва, и нынешняя Беларусь, хотя и не вся.