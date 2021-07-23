«Милан» на плечах у «Зенита». «Россонери» готовят очередное предложение ЦСКА по Влашичу. Какие аргументы предъявят петербуржцы?

Милан» проведёт очередной раунд переговоров с ЦСКА по трансферу полузащитника Николы Влашича. Об этом сообщает журналист Луис Джирарди на своей странице в «Твиттере».
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