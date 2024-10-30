Назван процент россиян, которые ходят в библиотеки

Всего 15% опрошенных россиян ходят за книгами в городские библиотеки, свидетельствует опрос KP.RU. Согласно его результатам, дети 9% респондентов записаны в такие учреждения, потому что там всегда есть классическая детская литература и игры, а также проводятся интересные мероприятия.