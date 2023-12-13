У спонсоров ВСУ конфисковали оборонные предприятия в России

На заводах, подконтрольных выходцам с Украины, производят комплектующие для БМП, самолётов и вертолётов Целый оборонный холдинг, работающий в России, по решению суда конфисковали у спонсоров экстремистов.
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