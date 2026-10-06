За гранью духовного воспитания: почему принуждение наших детей к чужим религиозным обрядам недопустимо

Недавний инцидент в Крыму, связанный с организацией познавательной поездки для четвероклассников, вышел далеко за рамки обычного школьного мероприятия и перерос в серьёзный религиозный и этический скандал.
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Почему родители православных детей не раздолбали этого имама?! Что за хрень?! Пусть он татарских детей водит, куда захочет, а наших детей не трогать!!! Это действо имама нельзя оставить без ответа, чтоб он даже думать не мог о таком. А эту Виноградову гнать вшею с должности. Сколько уже таких виноградовых в России! Неужели у нас нет структур, которые должны следить за этим?! А потом щемят людей за разжигание межнациональной розни. Вот таких имамов и надо щемить, чтоб неповадно было.
В Коране что сказано? У каждого народа свой пророк... Так что это даже не вопрос светское или не светское государство... Уважительное отношение к другим верам и традициям, указано в священном писании и Коране... Путь к Всевышнему у каждого свой... А то что произошло равносильно, например , пошли вы своей тропой к вершине горы, по своему пути, а вам говорят, что не вашим путем надо идти а нашим.. Так что священное писание мусульман то что произошло тоже не поддерживает, потому что не ставит одного пророка выше другого... И свой путь к Всевышнему выше других путей... Я так разумею... То что ктото идет своим путем, праведности и справедливости не означает что другой путь хуже... Если не попираются те же моральные принципы , что в твоем священном писании .. А вот говорить, что твой путь лучше, больше о гордыне говорит, чем о служении Богу... Человек сам должен выбрать свой путь... ОН может выбрать другой, но давления не должно быть..
Всё спускается сверху...
насильное привлечение детей к чуждоиу им религиозному воспитанию- не являетсяли это административным нарушением законодательства РФ
А что если православный батюшка придет в чурбанскую школу с проповедью?...
Страны, исповедующие ислам, самые нищие, в сравнении с другими религиями. И только 2-3 эмирата живут исключительно за счёт добываемой нефти. Так зачем же исламистам плодить нищих, если всем известно, что цивилизации не будет там, где живут муслимы? Да просто тупо хотят захватить весь мир тихой сапой...
Настораживает ситуация: наших детей под видом экскурсии заставили участвовать в мусульманском обряде. А дальше что? На литературе будут изучать Коран?
Депутатам Госдумы этим бы заняться - но они заняты "более важным", УВОДЯ ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СТОРОНУ ОТ СУТИ ПРОБЛЕМЫ: стандартизацией шаурмы и разновсяческими запретами, и принимая хитромудрые околовсяческие никому не понятные заумные законы! И, похоже, "дяди Туралы" там НЕМАЛЫЙ ВЕС ИМЕЮТ !!! Об этом говорит принимаемые на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне, вразрез с принципами СВЕТСКОГО государства, разновсяческие Акты о необходимости помещений ИМЕННО МУСУЛЬМАНСКИХ (а не каких-либо ДРУГИХ РЕЛИГИЙ) молельных комнат в ГОСУДАРСТВЕННЫХ объектах - например в аэропортах, и т.п., внедрение в школьную программу ИМЕННО АРАБСКОГО языка, "халялизация" всей страны, подозрительно МЯГКИЕ приговоры преступникам-мусульманам, и т.д.!
Как говорил товарищ Сталин: "Кадры решают всё!" - а ОТКУДА кадры Духовного Управления Мусульман и эти "дяди Туралы"? В "святые 90-е" среди мусульманской молодёжи БЫЛО ПРИНЯТО обучаться религиозным предметам в исламских странах, ТРАДИЦИОННО ПРОБРИТАНСКИХ И РУСОФОБСКИХ !!!