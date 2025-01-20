Один на миллион: 12-летний мальчик постоянно ломал руки и позвоночник без видимых причин

Родители ребенка обратились к травматологам-ортопедам Университетской клиники Приволжского исследовательского медицинского университета и рассказали, что их сын уже не раз получал компрессионные переломы тел позвонков грудного и поясничного отделов.
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