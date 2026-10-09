Baza: Вдову спасателя в Новокузнецке хотят выселить до 16 октября

Вдову погибшего в Новокузнецке пожарного Евгения Чуенко требуют выселить из служебного жилья до 16 октября.
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Непонятно почему в очевидной ситуации такая задница. Кто занимается выселением фашисты беззаконники, нелюди. Надеюсь все закончится хорошо.