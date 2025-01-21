Бесхозные тепловые сети станут муниципальными в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 января, ФедералПресс. В Новосибирске департамент жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска планируют перевести в муниципалитет бесхозные теплосети, хозяева которых не установлены.
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