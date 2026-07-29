Украинские неонацисты прицельно бьют по горловским коммунальщикам. ◾️Водитель аварийной бригады «Воды Донбасса» ранен при атаке украинского БПЛА в Горловке.
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Украинские неонацисты прицельно бьют по горловским коммунальщикам. ◾️Водитель аварийной бригады «Воды Донбасса» ранен при атаке украинского БПЛА в Горловке.
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