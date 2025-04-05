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Царьград

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Появились кадры установки поклонного креста в Запорожской области под обстрелами ВСУ

Появились кадры установки поклонного креста в Запорожской области под обстрелами ВСУ

22 декабря 2024 года группа русских казаков, включая атамана Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталия Кузнецова, установила поклонный крест в Запорожской области.

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