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Велимир Ивич стал чемпионом Сербии по шахматам

Велимир Ивич стал чемпионом Сербии по шахматам

Чемпионат Сербии по шахматам завершился в Баина-Башта 14 декабря. В последнем туре Велимир Ивич (рейтинг ФИДЕ 2572) черными обыграл Николу Радовановича (2414) и, набрав 7,5 очков из 9, занял первое место в чемпионате Сербии по шахматам 2022 года.

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