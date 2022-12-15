Велимир Ивич стал чемпионом Сербии по шахматам

Чемпионат Сербии по шахматам завершился в Баина-Башта 14 декабря. В последнем туре Велимир Ивич (рейтинг ФИДЕ 2572) черными обыграл Николу Радовановича (2414) и, набрав 7,5 очков из 9, занял первое место в чемпионате Сербии по шахматам 2022 года.